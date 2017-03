La suite Elastic est open source. Elle comprend Elasticsearch, Kibana, Beats et Logstash, des extensions commerciales X-Pack et Elastic Cloud.

Lors de la troisième conférence annuelle ElasticON17, consacrée aux utilisateurs Elastic, les nouveaux produits et nouvelles fonctionnalités ont été annoncés. Ils seront disponibles au printemps 2017 :

Modules Filebeat : les modules Filebeat peuvent collecter, analyser et visualiser des logs provenant de systèmes et services variés, notamment Apache2, Nginx, MySQL. Une fois installés, les modules Filebeat expédient les données vers Elasticsearch et des modèles préconfigurés paramètrent les tableaux de bord Kibana pour permettre aux utilisateurs d’analyser leurs données ;

Times Series Visual Builder (générateur visuel de données temporelles) : cette nouvelle fonctionnalité de Kibana permet aux utilisateurs de créer de nouvelles visualisations personnalisées (histogramme, jauge, métrique, N mesures maximales et tables Markdown) pour les données numériques et temporelles, notamment les métriques de log, et les statistiques sur les applications et les serveurs ;

Machine Learning : les nouvelles fonctionnalités d’apprentissage machine non supervisé fournies par Elastic identifient automatiquement les anomalies et les valeurs hors norme dans les données stockées dans Elasticsearch en fonction de modèles prédictifs ;

Elastic Cloud Enterprise : basé sur Elastic Cloud (l’offre Elasticsearch et Kibana hébergée d’Elastic), Elastic Cloud Enterprise automatise la configuration, l’administration et les opérations de gestion de plusieurs environnements de la Suite Elastic via une console unique.

De nouveaux produits seront prochainement lancés dans l’objectif d’étendre la Suite Elastic à de nouveaux types d’utilisateurs, de données et de visualisations, dont Elasticsearch SQL et Kibana Canvas.