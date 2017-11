Pour attirer les meilleurs talents, les recruteurs doivent innover. Ceci est d’autant plus vrai dans un secteur en tension comme celui du développement informatique. Les entreprises sont obligées de s’adapter à ce public cible et d’adopter leurs codes. La Battle Dev organisée par RegionsJob joue ce rôle depuis quatre ans.

La Battle Dev est de retour ce mardi 7 novembre novembre à 20h, pour sa 10ème édition.

Avec plus de 4.000 participants lors de sa dernière édition, le succès de la Battle Dev n’est plus à prouver. Le concours de développement qui permet aux développeurs de tester leurs compétences en conditions réelles face à leurs pairs s’est imposé comme un outil innovant de recrutement pour les entreprises et les candidats. Cette dixième édition ne fait pas exception avec déjà 3.400 participants inscrits et plus de 30 entreprises partenaires.

Les développeurs, à la recherche d’un emploi (ou pas), se sont inscrits quels que soient leurs objectifs et vont se mesurer à leurs confrères pour remporter des cadeaux franchement geek. Objectif ultime : convaincre les entreprises qui recrutent.

Le déroulé de la Battle Dev

Les participants ont 2 heures pour résoudre en ligne une série de 6 exercices, après avoir choisi parmi 8 langages de développement (C, C++, C#, java, PHP, Ruby, Python, Node.js).

A l’issue de l’événement, un classement des meilleurs joueurs est dévoilé, les meilleurs se partagent 5.000 euros de cadeaux.

Les participants qui le souhaitent peuvent se faire contacter par les entreprises partenaires qui recrutent.

BattleDev