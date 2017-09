Après un début d’année très chargé pour le secteur de la SSI qui a mis en avant l’état de la menace mais aussi le fort besoin pour les entreprises d’acquérir d‘avantage d’expertise, « Les Assises » ont plus que jamais un sens dans l’univers de la cybersécurité en France.

Du 11 au 14 octobre 2017, Les Assises accueilleront au Grimaldi Forum plus de 2500 participants, 165 partenaires, 170 conférences et ateliers, 5000 rendez-vous, des invités prestigieux issus de la sphère publique et privée dans la principauté.

Le programme complet est enfin en ligne.