MariaDB est une base de données open source issue du fork de MySQL en 2009 pour cause de rachat par Sun Microsystems puis par Oracle. La Banque Européenne d’Investissement vient d’annoncer qu’elle allait financer ce projet à hauteur de 25 millions d’euros. Ce financement est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques et le plan d’investissement de la Commission européenne pour l’Europe. Celui-ci vise à développer et renforcer l’innovation des produits de MariaDB pour sa clientèle européenne, mais aussi en Amérique ainsi qu’en Asie. Cela permettra également, en Europe, le recrutement de nouveaux ingénieurs.

Ce fort investissement va permettre à MariaDB d’innover et de proposer de nouveaux produits. Cela lui donnera aussi la possibilité de renforcer son équipe commerciale. Une nouvelle phase de croissance s’annonce donc pour l’éditeur à l’international.

Liens :

Le site de MariaDB

Le site du Fond européen pour les investissements stratégiques