Linagora contribue massivement au projet James porté par l’Apache Software Foundation. Depuis 2003, la Fondation Apache a décidé d’initier un projet communautaire pour développer un nouveau type de serveur mail capable de répondre aux enjeux du cloud.

De son côté, Linagora a démarré le développement en 2011 de sa plateforme - Open Source - OpenPaaS qui a fait l’objet en 2015 d’un investissement au travers du Programme d’Investissements d’Avenir. Dans le cadre de ce projet OpenPaaS, l’entreprise a eu besoin d’une solution de messagerie robuste, ouverte et interopérable et a dédié une équipe au développement d’Apache James qui présentait les qualités recherchées mais nécessitait plusieurs améliorations.

Michaël Bailly, Responsable produit d’OpenPaaS se félicite : "Nous sommes fiers de présenter cette nouvelle version majeure 3.0 de James ! Cette version apporte de nombreuses fonctionnalités, comme le support des protocoles très répandus IMAP et JMAP, le support de Sieve (langage de filtrage des e-mails, notamment pour la détection des spams) et de nouvelles solutions de stockage. Concrètement, il permet à l’utilisateur de gérer ses e-mails simplement depuis un navigateur web pour un service hautement disponible de qualité professionnelle."

Pour Alexandre Zapolsky, PDG de LINAGORA : "Il s’agit d’un avantage compétitif essentiel pour LINAGORA car cela va nous positionner comme experts de l’une des solutions qui va rapidement s’imposer dans le cloud. Les opérateurs telecoms, mais aussi les banques, ont d’importants besoins de communication dans le cloud, avec de forts enjeux de disponibilité, de sécurité et de rapidité de déploiement. Contrairement à ce que certains annonçaient, l’e-mail n’est donc pas mort ! Nous sommes très largement sollicités, y compris sur des marchés export, aux États-Unis, en Turquie, en Inde et dans d’autres pays à travers le monde. Je suis certain qu’avec notre expertise James, LINAGORA aura encore plus de succès au niveau international".

