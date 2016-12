Le 33c3 a lieu en ce moment à Hambourg jusqu’au 30 décembre. C’est le plus grand rassemblement de hackers en Europe, organisé par le fameux Chaos Computer Club allemand. Comme toujours, de nombreuses conférences sur des sujets techniques et sociétaux auront lieu ainsi que des ateliers pratiques. Certaines conférences seront retransmises en direct par internet, et même, partiellement en français en plus de l’anglais et de l’allemand. Le 33c3 se déroule comme chaque année au Congress Center Hamburg de Hambourg.

Le Chaos Computer Club a été fondé en 1981 à Berlin. C’est en 1984 qu’a commencé à être organisé le Chaos Communication Congress. Tous les détails des conférences et ateliers sont disponibles en ligne sur le site du officiel.

