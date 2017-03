Le nano-ordinateur Raspberry fête ses 5 ans et revendique aujourd’hui... 12,5 millions d’unités vendues. Après avoir été la chasse gardée de Linux, Microsoft y a également investi pour Windows 10.

Déjà 5 ans que le Raspberry, cet ordinateur au format carte de crédit et open source, a fait son apparition. Et malgré ce qu’en pensait son concepteur à l’origine, c’est un énorme succès avec 12,5 millions d’exemplaires vendus. Il est devenu le fer de lance de la communauté des makers et autres geeks. Particularité : il a rendu Linux indispensable à son développement aux débuts.

Le Rapsberry est aujourd’hui utilisé dans de nombreux projets, du fait de son faible encombrement, de ses possibilités techniques et de son prix. De nombreux concurrents ont fait leur entrée sur le marché, mais aucun n’a atteint un tel succès. Et ce succès continue car c’est la dernière version, sortie il y a un an, qui représente la majorité des ventes.

Un troisième site de production va être monté au Japon pour faire face à la demande.

