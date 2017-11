SoLibre organise les 5° Rencontres Régionales du Logiciel Libre (RRLL) le 21 novembre prochain à Toulouse et, nouveauté de cette édition 2017, à Montpellier, le 23 novembre.

Plus de 200 participants sont attendus au rendez-vous. Les Rencontre Régionales du Logiciel Libre ont pour objectif de développer l’écosystème professionnel du Logiciel Libre, de montrer et valoriser les solutions et offres Open Source régionales.

Cet événement s’adresse aux services informatiques, directions métiers des entreprises (TPE/PME/Grands groupes) et collectivités.

SoLibre est une association qui fédère une vingtaine d’acteurs du monde de l’Open Source en Occitanie. Elle organise l’événement en partenariat avec le Conseil National du Logiciel Libre (CNLL), le Capitole du Libre et l’Adullact.

Le site web