Partout dans le monde, le constat majeur est le même, nous apprend l’étude. Les entreprises sont « aux prises avec la complexité que les modules complémentaires ajoutés pour solutionner les problèmes de capacité à court terme ont créé dans leur infrastructure de stockage ».

La France ne fait pas exception, les DSI français cherchent avant tout des solutions de stockage simples car ils sont mécontents de la complexité et de la fragmentation qui règnent au sein des systèmes de stockage actuellement en place dans leurs entreprises. L’accroissement du volume de données soulève également des inquiétudes en ce qui concerne la gouvernance de ces données.

Les principales conclusions de l’étude pour le marché français sont les suivantes :

Les deux plus grandes préoccupations en France sont d’abord la sécurité et la gouvernance des données pour 51% des sondés suivi de l’accroissement du volume de données pour 43% d’entre eux.

72% des entreprises françaises ont ressenti au cours des deux dernières années une plus forte nécessité de rendre leur informatique plus agile. 61% d’entre eux précisent d’ailleurs qu’il leur est très difficile d’allier stockage et agilité.

Au cours des 12 prochains mois, les deux priorités en matière de gestion des données des entreprises françaises seront la simplification de la collaboration et de l’innovation (56%) ainsi que la simplification du stockage (53%). - Les principaux facteurs de mécontentement liés aux solutions de stockage existantes portent sur le coût global (79%), les performances (76%) et la complexité (74%).

80% des interrogés pensent que les entreprises de leur secteur doivent revoir leur approche en ce qui concerne le stockage au cours des 12 prochains mois afin de ne pas mettre leur structure en danger.

Actuellement, les systèmes de stockage les plus utilisés sont le stockage sur disque (62%), suivi des systèmes hybrides combinant une mémoire flash et un disque dur (58%), puis de la mémoire flash (30%).

Seules 8% des entreprises françaises utilisent actuellement le SDS pourtant 95% d’entre elles indiquent qu’elles sont plutôt intéressées, voire très intéressées par le SDS. En outre, l’utilisation du cloud (54%), la mobilité (45%) et l’Internet des objets (38%) sont considérés, sur le marché, comme des accélérateurs clés de l’adoption du SDS.

87% des entreprises françaises envisageraient une approche Open Source du système SDS.