Le Google Code vise à tester et renforcer la sécurité des logiciels open source. Un adolescent camerounais y a fait sensation.

Le Google Code est ouvert aux étudiants pré-universitaires ayant entre 13 et 17 ans. Le but est de tenter de pirater des logiciels open source afin d’en tester la sécurité et si besoin de la renforcer. Pour l’édition 2016 de ce concours international, le gagnant est un jeune Camerounais de 17 ans, Collins Nji, élève de terminale dans la ville de Bamenda. Ville qui a été justement privée d’internet pendant quelque temps. Collins Nji est le premier Africain à remporter cette grande compétition.

Ce jeune Camerounais va pouvoir se rendre au siège de Google, aux États-Unis, afin d’y rencontrer l’équipe Google Open Source et même visiter la Silicon Valley.

