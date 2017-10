Objectif de l’initiative : combler le fossé entre le Deep Learning et l’IA hébergé par la Linux Foundation, permettant à quiconque d’y contribuer.

Dans la foulée, AT&T lance son programme de fournisseurs de microservices, permettant aux entreprises d’augmenter leur capacité et d’accélérer les mises à niveau. IBM s’associe pour collaborer à la conception et au développement de microservices pour les ventes, la facturation, la fourniture de services et les données d’entreprise.