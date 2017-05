Red Hat et Amazon Web Services annonçaient fin de la semaine dernière le renforcement de leur alliance stratégique pour intégrer l’accès aux services AWS à Red Hat OpenShift Container Platform.

« Red Hat et AWS collaborent depuis 2008 proposer et faciliter l’utilisation de Red Hat Enterprise Linux sur AWS », rappellent les éditeurs dans un communiqué.

Suite à l’annonce, les services AWS seront accessibles directement dans Red Hat OpenShift Container Platform, si bien que les clients pourront bénéficier des services de la plateforme cloud que ce soit en utilisant Red Hat OpenShift Container Platform sur AWS ou directement dans leur propre SI.

Les clients vont pouvoir configurer et déployer facilement des services AWS tels que Amazon Aurora, Amazon Redshift, Amazon EMR, Amazon Athena, Amazon CloudFront, Amazon Route 53, et Elastic Load Balancing, à partir de la console Red Hat OpenShift.

Red Hat et AWS organisent des démonstrations de ces intégrations cette semaine au Red Hat Summit 2017 de Boston, avec une disponibilité générale prévue à l’automne 2017.

Red Hat Enterprise Linux est disponible pour AWS via Red Hat Cloud Access ou à la demande. Red Hat JBoss Middleware on OpenShift est disponible dès aujourd’hui pour AWS via Red Hat Cloud Access.