Le service de Google permettant une accélération du chargement des pages, Accelerated Mobile Pages, a séduit de nombreux éditeurs et producteurs de contenu. Basé sur un framework open source développé en Javascript, il permet, en suivant certaines consignes, de disposer d’une page plus légère, stockée dans le cache de Google. Mais ce système complexifie la gestion et le partage des URL car un article au format AMP va disposer de 4 URL différentes. Évidemment, ce n’est pas des plus pratique pour le partage de contenu, surtout lorsque l’URL mise en avant n’est pas celle de l’éditeur d’origine.

De nombreuses critiques se sont faites entendre au sein des éditeurs et créateurs de contenu. Google, qui avait fait un petit pas en avant, vient cette fois-ci de répondre à leurs attentes. C’est bien l’URL d’origine qui sera maintenant mise en avant lors du partage.

