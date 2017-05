Depuis quelques jours, il est possible d’accéder gratuitement aux données financières déposées dans les comptes annuels des sociétés. En effet, l’Institut national de la propriété industrielle a ouvert en partie ses données.

C’est un grand pas en avant pour cette institution qui donne accès aux informations du Registre du commerce et des sociétés. Précisons tout de même que seules les données déposées après le 1er janvier de cette année pourront être réutilisées. Parmi celles-ci, on trouvera notamment les bilans, comptes de résultats, provisions. Des données vitales sur la santé d’une entreprise. Elles sont au format XML et il faut faire une demande d’accès via le site.

Cette ouverture a pour but de développer de nouveaux services, de créer de nouvelles activités. Mais certains s’inquiètent tout de même d’une utilisation malveillante qui pourrait ainsi porter préjudice à une société.