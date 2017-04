Mozilla va essayer d’améliorer les performances de son navigateur en fournissant un nouveau menu à l’utilisateur, qui lui permettra de choisir certains réglages. Les équipes de Firefox y travaillent afin de rendre plus confortable l’utilisation du navigateur en le rendant plus rapide. Ainsi, il devrait être possible de choisir, notamment, si l’interface doit utiliser des transitions animées, si les liens doivent être pré-chargés ou encore pour limiter le nombre de processus. Un bouton « Optimiser Firefox » devrait également permettre de désactiver certaines ou toutes les extensions.

L’arrivée de ces nouveaux réglages dans le navigateur de Mozilla devrait certainement permettre d’améliorer considérablement la navigation pour un grand nombre d’utilisateurs, et notamment pour ceux possédant une petite configuration.

Bonne nouvelle également pour l’autonomie...

