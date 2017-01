Les deux acteurs aident leurs clients dans des démarches de dématérialisation. Ils ont donc décidé de signer un accord afin d’unir leurs savoirs-faire et proposer une offre globale dans le domaine de la lecture et reconnaissance de documents. Cette solution innovante va permettre à leurs clients de mettre facilement en place tout un processus métiers. Leur système de reconnaissance optique permet de lire et analyser les données, quelle que soit la source, puis de les traiter et les classer automatiquement.

Leur système est basé sur une plateforme open source, ce qui facilite son interaction avec d’autres outils comme des ERP ou des applications back-office.

