CVEDetails a publié son classement annuel des OS suivant le nombre de failles de sécurité. Android est donc le système le plus vulnérable, avec tout de même 523 vulnérabilités. iOS lui n’en aurait eu que 161 et se retrouve en septième position. C’est un retournement total de la situation. En 2015, Android était quinzième de ce classement avec seulement 125 vulnérabilités et iOS second. Les choses ont vraiment changé. Même s’il est certain que le gros problème de fragmentation du système Android joue un rôle dans cela, il ne peut pas tout expliquer.

Concernant les systèmes de bureau, Debian Linux et Ubuntu sont second et troisième. macOS X est cinquième, puis vient le système Windows 10 en sixième position avec 172 failles.

