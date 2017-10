Atos lance sa solution « Evidian Enterprise Single Sign-On as-a-Service » (E-SSO aaS), à travers Bull, sa marque de produits de supercalcul et de cybersécurité.

Cette solution est aujourd’hui la seule du marché permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs applications, qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise, grâce à une authentification unique.

« Evidian Enterprise Single Sign-On as-a-Service » (E-SSO aaS) fournit aux utilisateurs finaux une authentification unique pour accéder aux applications Web et non-Web. Elle simplifie leur quotidien puisqu’ils n’ont plus besoin de se souvenir de leurs mots de passe et de les saisir continuellement. Elle permet, en outre, aux équipes de gestion de la sécurité de réduire leurs ressources dédiées à la récupération et au renouvellement de mots de passe.

Pour l’entreprise, les solutions IAM (gestion des identités et des accès) mises en place participent à la mise en conformité RGPD et réduisent de 30% les appels aux services d’assistance

Cette nouvelle solution est d’ores et déjà disponible sur les postes de travail Windows et iOS ainsi que sur les appareils mobiles Android. Linux et macOS ne sont pas encore concernés.