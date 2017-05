Microsoft a récemment dévoilé Windows 10 S, une nouvelle déclinaison de son système spécialement destinée au monde de l’éducation. C’est un nouveau concurrent pour Chrome OS de Google. Windows présente son système comme plus rapide et plus sûr, notamment en autorisant uniquement les applications de son propre store. Mais cela pose un problème pour le navigateur web. Edge est installé par défaut, et aucun autre navigateur n’est présent sur le Store, ni Chrome ni Firefox. Il est donc impossible de modifier le navigateur web ni même le moteur de recherche par défaut, Bing évidemment.

Microsoft avance pour cela des raisons de sécurité, les applications provenant du Windows Store sont analysées et contrôlées. Mais même si Firefox était présent dans le Windows Store, il faudrait, en plus, qu’il utilise obligatoirement le moteur HTML de Microsoft. Des conditions pour le moins contraignantes, mais qui sont bien connues déjà sur d’autres plateformes, dont iOS....

Liens :

Plus d’informations sur le site ZDNet.com

Politique du Windows Store