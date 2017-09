Azure App Service combine le service d’hébergement Azure Websites, les composants Azure Mobile Services et l’intégration de données avec BizTalk Services. Désormais, les systèmes Linux peuvent également en profiter.

Le service permet de créer des web apps (applications web et mobiles), de les connecter avec des applications comme Oracle ou SAP et de les intégrer aux solutions en nuage (d’Office 365 à Salesforce). Les développeurs peuvent y exploiter leurs images Docker (Java, Go, Python). Le service est également compatible avec les images avec Node.js, Ruby et PHP.

La FAQ officielle

Le communiqué officiel (en anglais)