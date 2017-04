L’un des pionniers du Web, Tim Berners-Lee, s’inquiète de ce qu’il est devenu aujourd’hui. Il estime qu’une lourde menace pèse sur ce fabuleux outil, notamment à cause des géants du net et de leur emprise sur nos données. C’est pourquoi il vient d’initier, dans les prestigieux laboratoires du MIT, le projet open source Solid, « social linked data ». Ce projet vise à rendre le contrôle des données aux utilisateurs. Le but de celui-ci ? Créer des formats et des standards, au niveau des réseaux sociaux (identité, authentification, permissions…) utilisables via des API REST. Et des formats comme RDF ou JSON.

L’utilisateur pourrait ainsi gérer son identité en ligne quel que soit le réseau sur lequel il se trouve et même de stocker ses données personnelles sur son propre ordinateur.

Même si l’idée paraît séduisante bien évidemment, l’annonce du projet Solid a fait peu de bruit. Il est vrai que certains de ces principes sont déjà mis en place. Mais surtout, l’influence des géants du net pèse de tout son poids. Un appel dans le désert ?

