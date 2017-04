Parce que son système informatique devait pouvoir évoluer rapidement tout en gérant une quantité de données toujours plus importante, BlaBlaCara a préféré le système de conteneurs pour gérer son SI. Pas de cloud ni virtualisation. Cela permet d’être beaucoup plus agile et rapide dans la mise en place de nouvelles offres notamment. Après quelques essais, le choix se porte sur la technologie Rkt de CoreOS, un concurrent de Docker. Après quelques développements en interne, le SI bascule à 80 % sur ce système. Et les bénéfices sont immédiats. Plus de rapidité même lors des montées en charge, et de façon beaucoup plus simple qu’avant.

Rappelons que Rkt est basé sur des standards ouverts, dont notamment le Container Network Interface, ce qui le rend ouvert et compatible avec de nombreuses technologies, comme Kubernetes.

