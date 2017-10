BlueBorne est un malware hybride (cheval de Troie – ver) qui se propage via Bluetooth. Compte tenu du comportement en tant que ver, tout système infecté est susceptible d’étendre l’infection en recherchant activement de nouveaux hôtes vulnérables. Tous les dispositifs avec une fonction Bluetooth, et notamment ceux sous iOS, Android, macOS, Linux et Windows, sont autant d’hôtes potentiels.

Le malware BlueBorne fonctionne en scannant les équipements équipés de Bluetooth, puis les teste afin d’identifier les vulnérabilités potentielles.

On doit la découverte à Fortinet, qui appelle à la vigilance vis-à-vis de ce nouvel exploit :

“La lutte contre l’exploit BlueBorne s’annonce un vrai défi, puisque le protocole de communication Bluetooth n’est pas surveillé et inspecté par la plupart des outils de sécurité réseau. Ainsi, les fonctions traditionnelles de sécurité, comme la détection des intrusions, ne seront sans doute pas capables d’identifier les attaques BlueBorne,” observe David Maciejak, Directeur des recherches sur la sécurité chez Fortinet. “Cette technologie n’a pas vraiment été une priorité pour les chercheurs en sécurité et il est donc probable que nous assisterons à une recrudescence des attaques exécutées via Bluetooth dans un avenir proche. »

Trois recommandations :

Désactivez le Bluetooth sur vos équipements lorsque cette fonction n’est pas utilisée. Si vous l’activez, assurez-vous de la désactiver après utilisation.

Identifiez les dispositifs rattachés à votre réseau et consultez régulièrement les fabricants de ces équipements pour obtenir les mises à jour.

Installez les patchs dès leur disponibilité. L’iOS d’Apple a ainsi été patché en 2016 avec la disponibilité d’iOS 10. Microsoft a fourni un patch pour Windows en juillet dernier. De son côté, Google devrait proposera un patch sous peu.