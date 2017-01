Puisque les voitures électriques se développent de plus en plus, et c’est une bonne chose, les stations de recharges doivent également se déployer. Encore faut-il savoir où elles se trouvent. C’est pourquoi un décret vient d’être publié afin d’imposer la publication en open data sur le site du gouvernement de leurs données de géolocalisation ainsi que de leurs données techniques. Diverses données devront être mises en ligne en plus de la localisation, comme le type de prise, les horaires, la gratuité ou non des recharges. C’est une bonne chose pour les possesseurs de véhicules électriques qui auront ainsi facilement accès à des données pour préparer leur trajet. Publiées via un tableur CSV, ces données devront être en permanence mises à jour.

Malheureusement, les données en temps réel ont un régime spécial et ne seront pas obligatoirement publiées. Autre soucis vis-à-vis de l’open data, certaines données pourraient être commercialisées.

Liens :

Le décret officiel

Les données sur le portail Data.Gouv.fr