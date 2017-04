On connaissait les paquetages rpm et deb sous Linux. Canonical a créé le système snaps. Plus autonome, il intègre également les dépendances du logiciel installé, ce qui simplifie son installation et sa maintenance sans modifier le reste du système.

Depuis un an déjà, Canonical avait annoncé le fonctionnement de snaps sur d’autres distributions qu’Ubuntu. Mais elles n’intégraient pas toujours tous les paramètres requis, comme l’utilisation d’une sandbox via AppArmor pour garantir la sécurité. C’est maintenant le cas pour Fedora.

Avant de pouvoir en profiter, il vous faudra simplement installer le démon snapd. Rappelons que Fedora gère également les paquets au format Flatpak.

Liens :

L’annonce sur le site Ubuntu Insights

Plus d’informations sur snapcraft.io