CLIQZ est basé sur Firefox. Le navigateur est disponible en allemand, français, anglais sur Windows et macOS ainsi que sur Android et iOS. L’éditeur a racheté Ghostery en début d’année, la principal extension permettant de protéger la vie privée de l’utilisateur. Il propose un atout original, celui de pouvoir faire des recherches directement depuis la barre d’adresse. Mais sa principale attention se porte sur l’utilisateur et la protection de ses données personnelles. Dispositif anti-traçage, blocage des publicités et utilisation du HTTPS sont présents par défaut. De plus, on peut lire sur le site « Mes données m’appartiennent » qui est un engagement fort.

CLIQZ est un navigateur pour le moins original, mais fiable également, puisque basé sur Firefox. Son engagement fort pour la protection de la vie privée de ses utilisateurs devrait attirer à lui nombre d’internautes.

Liens :

Le site de CLIQZ

La page des téléchargements