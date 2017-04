Ce sont des chercheurs des universités de Princeton et de Stanford qui se sont penchés sur le problème de la publicité sur internet. Perceptual Ad Blocker, leur nouveau logiciel, semblerait imbattable pour le moment. Il utilise pour identifier les publicités une technique très différente de ses concurrents, comme AdBlock Plus notamment.

Au lieu d’analyser le code source de la page, il en analyse le contenu, la taille du post, ses images et logos ainsi que des mots-clés comme « sponsorisé » notamment. Et cela le rend extrêmement performant. Malgré tout le mal que se donne un éditeur comme Facebook pour afficher de la publicité, Perceptual Ad Blocker semble très bien fonctionner sur celui-ci.

Toujours à l’état de développement, il peut être testé grâce à une extension disponible pour le navigateur Chrome. Il est disponible sous licence MIT. A noter qu’il ne supprime pas les publicités, mais affiche un voile avec la mention « This is an ad » par-dessus.

Liens :

Plus d’informations sur le blog d’un des chercheurs

Le dépôt Github