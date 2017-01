Mooltipass a été créé par un ingénieur français, Mathieu Stephan, afin d’assurer une vraie protection physique pour ses mots de passe. Ce boîtier tout en métal se branche en USB sur un ordinateur mais aussi un smartphone ou une tablette et fonctionne sur tous les principaux systèmes, Windows, macOS, Andoid et Linux. Il est reconnu comme un simple clavier, mais dessus sont enregistrés et chiffrés en AES 256 tous vos mots de passe. Il faut ensuite une carte à puce et un code pour y avoir accès. Côté sécurité, il est certain que c’est un appareil qui sécurise vraiment le processus de gestion et protection des mots de passe. Mais à l’usage, ce n’est sans doute pas toujours très pratique.

Mooltipass ravira certainement les plus paranoïaques d’entre nous, mais pour un utilisateur standard, le processus devient peut-être un peu trop lourd et compliqué. Il s’agit d’un projet intéressant et open source qui a démarré sur KickStarter.

Liens :

Le projet sur KickStarter

Le site de Mooltipass

Le dépôt Github