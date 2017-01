L’Intel Compute Card est un micro-ordinateur au format carte de crédit dont le but est de faciliter la mise à jour des appareils IoT. Côté technique, il embarque un processeur Intel Core 7ème génération, de la RAM, le Wifi et le Bluetooth. Intel souhaite pouvoir la connecter à tout appareil qui pourrait être connecté, dont les réfrigérateurs notamment. Un port spécifiquement développé sera mis en place, le USB-C extension et les cartes utiliseront toute une architecture x86 pouvant fonctionner sous Windows aussi bien que sous Linux.

Intel Compute Card, dont on ne connaît pas encore le prix, devrait être disponible mi-2017 ; de nombreux partenariats sont déjà signés, notamment avec HP, Dell, Sharp ou encore Lenovo.

Liens :

Le site d’Intel

La Intel Compute Card