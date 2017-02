Facebook, on le sait depuis longtemps, capture, enregistre, analyse et étudie la moindre de vos actions sur son réseau, voire même en dehors via son système de partenariats (Facebook Connect).

La société Data X, basée à New York, vient de publier une extension gratuite et open source pour le navigateur Chrome qui permet de voir tout ce que le réseau social enregistre et connaît de vous.

Data Selfie va simplement, comme Facebook, analyser votre comportement, vos likes et partages, les personnes avec qui vous êtes en contact. Absolument tout, comme le fait le réseaux. Data Selfie permet même, via une analyse prédictive, de décrire les principaux traits de votre personnalité, préférences alimentaires ou même l’orientation religieuse. Cela grâce à deux API de machine learning, Watson d’IBM et Apply Magic Sauce de l’Université e Cambridge.

Bien évidemment, tout cela n’est pas collecté ni revendu et les données restent sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi exporter ces données, ou les supprimer.

Liens :

Le site de Data Selfie

L’extension pour Chrome https://chrome.google.com/webstore/...

Le dépôt Github