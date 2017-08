À l’occasion de la DebConf17 à Montréal, plus de 50 participants à une conférence sur Debian dans le monde mobile ont défini les opportunités et défis du système d’exploitation libre dans le domaine du smartphone et, plus globalement, des terminaux mobiles.

Plusieurs appareils participent à ce chantier d’un système d’exploitation ouvert et universel, notamment le vénérable Nokia N900, qui fut le tout premier smartphone/phablette créé par Nokia en 2009 sous Maemo (un dérivé de Debian, déjà à l’époque).

D’autres terminaux sont concerné comme le PocketCHIP, doté d’un clavier, du Wi-Fi, de l’USB et du Bluetooth. La liste comprend également Pyra, un nano-ordinateur avec un écran tactile. Le Samsung Galaxy S Relay 4G et son clavier physique. Enfin, le ZeroPhone, un smartphone open source dont le développement est basé sur un système Raspberry Pi Zero.

Une page dédiée a vu le jour sur le Wiki du projet.

Tous les détails - passionnants ! - se trouvent sur le blog de Debian.