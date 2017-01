Buddy est un petit robot conçu par Blue Frog, dont nous vous avions déjà [parlé-ici>http://www.toolinux.com/Buddy-au-sa...]. Celui-ci dispose de nombreuses fonctions ; il peut notamment être un assistant personnel, surveiller votre maison, être un compagnon de jeu pour les enfants ou encore permettre de garder le contact avec ses proches, principalement pour les personnes âgées. De plus, il est open source et les développeurs peuvent donc créer de nouvelles fonctionnalités. Bientôt, Buddy sera dans les trains. Il pourra aider à l’embarquement des passagers, les renseigner et aller à leur rencontre pour faire de l’animation.

Ce petit robot à tout faire connaît un véritable succès car il possède de nombreux atouts et peut être utile dans divers domaines. Il était également au CES de Las Vegas.

Liens :

Le site de Buddy

Plus d’informations sur son développement