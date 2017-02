Le projet Ooniprobe a été initié en 2011 dans le cadre de l’Open Observatory for Network Interference par des membres du réseau Tor. Le but est de vérifier si un opérateur internet censure une connexion.

Disponible via une application Android ou iOS, Ooniprobe évalue un possible blocage de certains sites et teste la qualité de la connexion. 3 types de tests sont disponibles : un test de la connectivité au web, un pour vérifier une éventuelle censure et le dernier permet de mesurer la performance de la connexion. A chaque résultat, diverses informations techniques sont fournies.

Ooniprobe ne donne pas de preuves irréfutables de censure, mais uniquement des indices pouvant mener à cette conclusion. Open source, ce projet est également basé sur l’open data et toutes les données collectées et traitées sont publiées librement.

