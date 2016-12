C’est lors du Chaos Communication Congress de Hambourg qui se déroule actuellement, que des chercheurs ont présenté Woolim, la tablette basée sur Linux utilisée en Corée du Nord. Elle est fabriquée par le constructeur chinois Hoozo, mais subit ensuite diverses adaptations par le gouvernement nord-coréen. Il n’y a plus de Wi-Fi et de Bluetooth, mais un système de surveillance de l’utilisateur a été notamment ajouté. Il n’y a d’accès qu’à l’internet nord-coréen et il n’est possible d’y ouvrir que les seuls fichiers créés sur la tablette.

La Woolim diffuse également la propagande du système, mais autorise, tout de même, une version modifiée d’Angry Birds. Évidemment, cette tablette n’a rien à voir avec l’esprit du logiciel libre. Elle est vendue entre 160 et 200 €.

