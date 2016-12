Lynk & Co dévoile sa voiture connectée et partageable via une simple clé numérique. Avec beaucoup d’open source à l’intérieur.

La Lynk & Co 01 devrait être lancée en Chine en 2017 puis en Europe et aux États-Unis l’année suivante. Cette voiture innovante embarque des outils numériques de dernière génération. Elle possède notamment une connectivité permanente et de nombreuses applications. Tout cela basé sur des systèmes open source, que chacun pourra donc modifier et adapter. Cette connectivité lui permettra d’une part d’accéder à des informations en temps réel, comme les informations sur le trafic, mais également de communiquer avec les autres membres du réseau et d’envoyer une clé d’activation pour qu’un autre conducteur puisse la démarrer.

Cette possibilité modifie grandement notre vision ainsi que l’utilisation des voitures. De plus Lynk & Co est une filiale de Geely, qui détient Volvo. C’est donc un important constructeur chinois qui connaît plus que bien son domaine.

