Le projet a été développé conjointement par la banque privée américaine Northern Trust et IBM. Le gérant d’actifs Unigestion est le premier à déployer commercialement la technologie de chaîne de bloc pour le capital-investissement. Ce nouveau système est basé sur le projet Hyperledger Fabric. Il offre un processus innovant, plus fiable et permettant une plus grande transparence à tous les acteurs. De plus, la technologie de la chaîne de bloc permet une gestion plus efficace pour l’administration du capital-investissement. Elle offre également des données en temps réel et garantit une meilleure sécurité.

La banque Northern Trust a annoncé qu’elle proposera cette nouvelle solution plus efficace à certains de ses clients, de façon sélective.

