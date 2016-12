Cryptocat est un logiciel de messagerie chiffrée créé en 2011, publié en open source et garantissant le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Une nouvelle version entièrement réécrite est sortie cette année afin d’en améliorer le code. Le développeur, Nadim Kobeissi, est chercheur au laboratoire Prosecco de l’INRIA et spécialisé dans la cryptographie. Afin de garantir un haut niveau de fiabilité de Cryptocat, il a décidé de lancer une campagne de chasse aux bugs. Jusqu’au 31 décembre 2017, les chercheurs et spécialistes en sécurité sont invités à étudier son code afin d’en découvrir les éventuels défauts.

Mais puisque le chercheur ne dispose pas de beaucoup d’argent, une unique prime de 479 euros sera remise à la première personne trouvant un bug avec une preuve. Ensuite, la chasse s’arrêtera.

