Le chiffrement se développe de plus en plus dans nos communications depuis déjà un certain temps. Le chiffrement de bout en bout permet un haut degré de sécurité en chiffrant le message sur le poste de l’expéditeur pour ne le déchiffrer que sur celui du destinataire. Malgré tout, les solutions existantes ne sont pas toujours simples à mettre en place. C’est pourquoi Google vient de publier en open source E2Email, un projet expérimental pour mettre cette technique en place sur Gmail. Cette extension pour le navigateur Chrome permet d’implémenter le standard OpenPGP dans le navigateur, de façon à ce que l’utilisateur puisse l’utiliser facilement.

Il s’agit d’une bonne chose pour les utilisateurs et le respect de la vie privée. Ces techniques seront de plus en plus présentes dorénavant, si les éditeurs arrivent à en simplifier les usages.

Liens :

L’annonce de Google

Le dépôt Github