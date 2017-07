Désormais, les clients Google auront la possibilité d’ajouter facilement des applications virtuelles et des ordinateurs de bureau fonctionnant sur Google Cloud et les utiliser en parallèle de G Suite. Citrix a également certifié Google Cloud comme point de destination afin que les clients puissent dès à présent utiliser XenApp.

Citrix et Google annoncent également de nouvelles intégrations entre Citrix ShareFile et Google G Suite, notamment nouveau plug-in pour partager de manière sécurisée des fichiers via Gmail et un connecteur vers Google Drive pour accéder à l’ensemble des documents en un seul endroit.

