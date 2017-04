Développé par Microsoft et lancé en 2006, Codeplex est un service d’hébergement de code pour les projets open source. Plus de 100.000 projets se sont appuyés sur cette plateforme. Dont les projets ouverts de Microsoft.

Mais le nombre de projets open source a augmenté, et le créateur de Codeplex a lui-même hébergé du code sur la plateforme Github, comme Visual Studio Code ou .NET. Inévitablement, d’autres développeurs ont suivi le mouvement et sont allés sur Github également. L’activité sur Codeplex a diminué, de plus en plus. Microsoft annonce donc la fermeture, le 15 décembre prochain, du site Codeplex. Il n’est déjà plus possible d’y créer de nouveaux projets. En octobre, le site passera en lecture seule avant sa fermeture définitive.

Microsoft a travaillé avec les équipes de Github afin de permettre aux projets hébergés sur Codeplex de pouvoir migrer facilement vers la nouvelle plateforme. Un petit outil devrait également être mis en place. Tous les projets de Codeplex resteront consultables en lecture seule. Et Github renforce encore sa position.

