La France et le Japon souhaitent collaborer dans le développement de la nouvelle génération de super-calculateur et le calcul à haute performance. Ils travaillent ensemble depuis quelques années sur ce sujet majeur de souveraineté nationale. Cet accord s’est fait entre le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche française et le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports et des Sciences et Technologies japonais.

Les deux ministères adoptent la même approche de développement concernant les choix technologiques et la démarche open source. La collaboration pourra ainsi servir aux fabricants de matériel, comme aux développeurs d’applications qui pourront travailler en bonne collaboration.

