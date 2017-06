La société du groupe Hitachi annonce une croissance record de ses commandes dans dans le domaine de l’analytique pour l’IoT. Ses clients ?BEONTRA, Caterpillar Marine Asset Intelligence, Hitachi Rail Europe (HRE), et Hyosung Corporation.

“L’IoT a le potentiel de changer le paysage concurrentiel et d’influencer la transformation qui conduit à de nouveaux business modèles, mais ne parviendra pas à générer de la valeur en dehors d’un contexte Big Data,“ commente Donna Prlich, Chief Product Officer, Pentaho. “Nos clients ont été des experts du Big Data et appliquent à présent leur apprentissage au nouveau monde de l’IoT. La capacité de Pentaho à supporter tout type de données, y compris des données machine, associée à l’expertise informatique et opérationnelle d’Hitachi, positionne la société pour devenir le leader des premiers déploiements analytiques pour l’IoT et maintenir ses clients à l’avant-garde des innovations technologiques.”