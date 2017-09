Proxmox VE est une distribution Linux qui permet, grâce à des outils libres comme Qemu-kvm et les conteneurs LXC, de mettre en place une plateforme de virtualisation bare-metal avec le clustering et la haute disponibilité. Proxmox VE offre diverses solutions de réseaux et stockage comme le LVM, NFS, iSCSI, Ceph, ZFS, …

La présentation abordera la création et gestion de machine virtuelles et containers, la gestion du réseau et firewall, la migration à chaud des machines et stockage, le hotplug des périphériques (cpu,ram,disk) des machines, la gestion du stockage (snapshot, clones, backup),la gestion du cluster et de la Haute dispo. Je présenterais également ceph, une solution de stockage cluster, repliqué, qui peux être embarqué sur proxmox.

Une démonstration "live" sera faite sur les différents points abordés.

