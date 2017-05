Juniper Networks met du machine learning et des conteneurs dans sa plateforme de réseau définie par logiciel.

L’éditeur Juniper Netwworks développe une plateforme de réseau définie par logiciel. Ses clients sont de grands fournisseurs de services réseaux comme AT&T, eBay ou encore Vodafone. Son SDN open source vient de connaître d’importantes avancées. Grâce à l’acquisition d’AppFormix, sa solution Contrail Analytics est dopée à l’apprentissage machine, ce qui améliore encore ses performances et ses capacités d’analyse de données. De plus, et pour faciliter le déploiement de sa plateforme, Contrail Networking est désormais packagé dans des conteneurs, qui peuvent même fonctionner sur des machines virtuelles.

Alors que sa plateforme Contrail Networking s’intégrait déjà avec des outils comme OpenStack, Kubernetes ou encore Red Hat OpenShift, ces améliorations vont encore faciliter son administration ainsi que son déploiement sur d’autres plateformes.

