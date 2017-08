Nos données sur les réseaux sociaux sont toutes enregistrées, recueillies et analysées de façon de plus en plus poussé. Certains s’en servent même pour essayer de manipuler ensuite les utilisateurs de ces réseaux. Et cela fonctionne, on l’a vue notamment sur Facebook. C’est dans le but de lutter contre cela qu’un projet original a fait son apparition, initié par le magazine allemand Orange by Handelsblatt. The data corrupter permet, lorsqu’un utilisateur fait un like sur un article, d’en liker d’autres au hasard. Cela brouille les pistes et rend le profil de l’utilisateur impossible à analyser. Une technique pour le moins imparable.

Fabian Kirner, directeur de création chez Grey cherche à protéger les utilisateurs et annonce que le projet sera placé en open source afin de pouvoir l’améliorer et le diffuser.

Liens :

Plus d’informations sur le site ladn.eu

Une vidéo explicative du projet