Microsoft continue de développer Cortana, son assistant virtuel, afin qu’il puisse s’utiliser sur tous les types d’appareils, des objets connectés au smartphone en passant par l’électro-ménager. L’éditeur vient de dévoiler le Cortana Devices SDK, basé sur des bibliothèques et des protocoles open source afin qu’il puisse être réutiliser facilement par des constructeurs et des développeurs tiers. Le but : rendre Cortana disponible sur un maximum d’appareils. Dès le début 2017, il sera disponible sur Windows 10 IoT Core et plusieurs grands groupes seraient déjà dans la course pour en bénéficier.

Cortana devrait s’installer partout dans les maisons connectées, et cela prochainement. En 2017 Microsoft devrait dévoiler de nouveaux projets d’ouverture avec des fabricants d’appareils grand public.

