La 2ème édition de la JMSI aura lieu cette année, c’est sûr. Les organisateurs entendent entre autres mettre sur pied une tournée de formations et d’installations de bibliothèques numériques, dans les établissements scolaires.

Les organisateurs de cette journée nationale ont réussi en 2016 l’exploit de former plus d’une centaine de jeunes dans le domaine de la maintenance et de la sécurité informatique. Ils ont également installé un serveur de messagerie avec du matériel recyclé fonctionnant sous le système Emmabuntüs, ceci en faveur d’une école de la place.

La 2e édition se prépare autour du thème « LA MAINTENANCE PREVENTIVE : QUEL IMPACT DANS LA PROTECTION DES DONNEES ? » - quels objectifs ?

Faire connaître l’importance de la maintenance au grand public ;

Créer un réseau de professionnels du domaine ;

Réduire le chômage en formant le maximum de jeunes ;

Protéger l’environnement en participant au recyclage des déchets électroniques.

Une page Facebook a été mise en place.

Avec Emmabuntu. Merci à Francine Rochelet.