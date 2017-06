La nouvelle version du cloud personnel open source Cozy apporte, selon l’éditeur, un grand progrès ergonomique, une nouvelle architecture plus scalable et la synchronisation avec de nouveaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, iOS et Android).

Cette toute nouvelle version est le résultat d’une profonde réécriture. La 3e bêta de Cozy résulte d’ailleurs d’un chantier entamé il y a huit mois, avec notamment une nouvelle architecture reposant sur un back-end en langage Go et des connecteurs permettant la récupération de données personnelles auprès de services tiers (anticipant ainsi le droit à la portabilité des données tel quel le prévoit le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD/GDPR) européen).