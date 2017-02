Pour ce tutoriel, JusteGeek a utilisé un serveur tournant sous Debian 8 (Jessie). Le système est installé sur un disque de 320 Go et le RAID vient s’ajouter à côté, uniquement pour faire du stockage.

Le RAID sera composé de 7 disques de 2 To : on utilise un disque /dev/sda qui est le disque du système et les autres qui seront les composants du RAID. Vous allez ainsi créer un RAID de type RAID6. Bien sûr ce tutoriel peut être suivi pour créer d’autres types de RAID. Il faudra juste modifier le paramètre raidlevel lors de la création du RAID (couramment appelé array ou grappe).

Pourquoi faire du RAID logiciel et non du RAID matériel ? C’est un choix qui peut paraître étrange mais je l’assume totalement et je vais m’en expliquer. Mais tout d’abord, j’aimerai revenir sur les avantages et inconvénients du RAID logiciel.

Avantages :

Souplesse d’utilisation

Peut-être remonté sur une autre machine Linux, même si ce n’est pas la même version du système

Inconvénients :

Consommation des ressources CPU (processeur)

Débits en lecture et en écriture inférieurs aux RAID matériel

