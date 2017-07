Après trois éditions réussies et avec un public nombreux, Cyber@Hack revient pour l’automne, le 21 septembre prochain, simultanément à Toulouse et à Issy-Les-Moulineaux, avec une nouvelle formule.

Né de la volonté de PRISSM, Think Tank d’Occitanie sur la cybersécurité porté par ITrust et d’Epitech, école de l’innovation et de l’expertise informatique, Cyber@Hack réunit sur une même journée professionnels et étudiants autour de conférences et animations.

Cyber@Hack est le premier événement cybersécurité multi-site en France. Il prend cette année une nouvelle dimension. Pour la première fois, les conférences seront réalisées en visio-live entre Toulouse & Issy-Les-Moulineaux (92).

Cette quatrième édition aura comme fil conducteur l’innovation en matière de cybersécurité, avec une projection dans les évolutions possibles de ce domaine dans les entreprises : conférence sur l’inclusion des cyber-risques en entreprise, les usages possibles du Darkweb ou encore autour de l’avenir de la sécurité dans l’internet des objets. Tout au long de la journée, un Job Dating et des espaces d’échanges et de démonstration techniques permettront également de rendre plus tangibles les problématiques abordées.

Point d’orgue de cette journée, une démonstration de hacking d’objets connectés. L’occasion d’aborder ces nouveaux outils et leurs usages, au cœur des évolutions en matière de cybersécurité.

Un Concours de sécurité informatique « Capture The Flag », compétition de hacking organisée dans les 12 plus grandes villes de France, clôturera la journée.

